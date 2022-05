Der US-Leitindex S&P 500 handelt nun offiziell im Bärenmarkt (-20% vom Hoch) - und Elon Musk ist dabei das Symbol für diesen Bärenmarkt und gleichzeitig ein Symptom des von der Fed angeführten monetären Klimawandels! Elon Musk profitierte wie kein anderer von der Liquiditäts-Flutung der Fed und stieg damit zum reichsten Mensch der Welt auf - nun aber hat sich die Tesla-Aktie von ihrem Hoch fast halbiert. Es fallen also jene Assets in den letzten Wochen besonders stark, die zuvor am stärksten gestiegen waren - angesichts der Kehrtwende der Fed eigentlich durchaus logisch. Ist nun der Boden beim S&P 500 und anderen US-Indizes nahe? In der Regel tendieren Märkte dazu, von einem Extrem (massiv steigende Kurse) ins andere Extrem (massiv fallende Kurs in einem herben Bärenmarkt) zu fallen..

Hinweise aus Video:

1. Warum globale Rekordverschuldung und höhere Zinsen so gefährlich sind

2. S&P 500 und Nasdaq: Die große Enthebelung hat begonnen

Das Video "Elon Musk als Symptom, S&P 500 offiziell im Bärenmarkt!" sehen Sie hier..