TAAT schließt Übernahme eines Tabakvertreibers mit Sitz in Ohio ab

TAAT hat nun offiziell einen Tabakvertreiber in Ohio übernommen, um seine operativen Praktiken mit führenden Unternehmen der globalen Tabakindustrie mit einem Volumen von USD $ 812 Milliarden abzustimmen. TAAT wurde im Dezember 2020 erstmals in Ohio verkauft, und nach Abschluss dieser Akquisition beabsichtigt das Unternehmen, das Netzwerk und die Fähigkeiten des Vertreibers zu nutzen, um seine Präsenz in Ohio und der zentralen Nordregion der USA weiter zu stärken. Die Details dieser Übernahme werden in einem Video beschrieben, das vom Unternehmen auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht worden ist.

Las Vegas und Vancouver, 20. Mai 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Übernahme der HLND Holdings, Inc. („HLND“) erfolgreich abgeschlossen hat, nachdem der Deal, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. April 2022 angekündigt, definitiv wurde. HLND ist die Muttergesellschaft von ADCO Distributors, Inc. („ADCO“), einem Tabakvertreiber mit Sitz in Canton, Ohio, der 1960 gegründet wurde und derzeit über direkte und indirekte Beziehungen Zugang zu einem umfangreichen Netz von Einzelhändlern im gesamten Bundesstaat hat. In einer Pressemitteilung vom 6. Oktober 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass ADCO, nachdem es sein erster US-Vetriebshändler geworden war, eine erste Bestellung von TAAT aufgegeben hatte. Nachdem ADCO TAAT in seinen ersten Filialen im Bundesstaat Ohio platziert hatte, waren TAAT-Produkte offiziell „auf dem Markt“ und standen in direktem Wettbewerb mit Tabakprodukten. Seit Mai 2022 besteht die TAAT-Präsenz im Einzelhandel in Ohio aus Hunderten von Geschäften, eine Grundlage, die das Unternehmen mithilfe des Vertriebsnetzes und der Vermarktungsressourcen von ADCO aggressiv ausbauen will.

Um ausführlicher über diese Akquisition und ihre Bedeutung für das Unternehmen zu informieren, hat TAAT ein Informationsvideo veröffentlicht, in dem Mitbegründer Joe Deighan sowie Pat Bell und Barry Adelman von ADCO auftreten. Dieses Video kann durch Klicken auf die Miniaturansicht unten oder durch Klicken hier abgerufen werden.

Die Übernahme von HLND durch TAAT kann zahlreiche potenzielle Vorteile für das Unternehmen besitzen, die von TAAT-Mitgründer Joe Deighan sowie Pat Bell und Barry Adelman von ADCO in einem kürzlich veröffentlichten Video nach Abschluss des Akquisitionsdeals erläutert werden. Das Video kann durch Klicken auf die Miniaturansicht oben oder durch Klicken hier abgerufen werden.