Mushiny eröffnet sein erstes globales Forschungs- und Entwicklungszentrum in Nanjing und stellt ein hochmodernes Roboter- und Robotermanagementsystem vor

NANJING, China, 21. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Mushiny, ein weltweit führender Anbieter von Lagerautomatisierungslösungen und Hersteller von Robotern zu diesem Zweck, gab am Freitag die Einrichtung seines ersten globalen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Jiangbei New District, Nanjing, Provinz Jiangsu, bekannt.

Das globale Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens wird von der neuen Fabrik in Nanjing flankiert, die über einen großen Pool an Talenten verfügt, die auf Software, Logistik und Roboter spezialisiert sind. Mit einer Investition von 100 Millionen Yuan wird der Komplex in Zukunft weitere technologische Durchbrüche und Fortschritte erleben, da er dem Unternehmen zu einer besseren Software-Hardware-Integration und einer schnelleren Lieferung von Qualitätsprodukten für die Massenproduktion verhelfen soll.