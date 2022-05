Seit Kurzem macht uns ein neues Problem zu schaffen. Der Name ist hier Affenpocken. Ich möchte einen nüchternen Blick auf die Situation werfen und zwei Aktien besprechen, die in diesem Rahmen in den Fokus gekommen sind. Zum einen ist das die SIGA-Technologies-Aktie und die Bavarian-Nordic-Aktie. Im Video schaue ich mir einige Rahmendaten sowie den Preisverlauf an. Hier der Link zum Video: https://youtu.be/UAuhEgEWNFw

