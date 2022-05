ADAC will weiter wachsen - Fahrrad-Pannenhilfe ab Juni / ADAC Hauptversammlung beschließt Ausweitung der Leistungen auf die Bereiche Gesundheit und Heim / Positives Jahresergebnis (FOTO)

München (ots) - Der ADAC e.V. will weitere attraktive Angebote machen und so

auch neue Mitglieder gewinnen. Auf der Hauptversammlung des Vereins in Wiesbaden

fand der strategische Kurs eine überwältigende Mehrheit. Konkret wird der ADAC

zukünftig Dienstleistungen auch in den Bereichen Gesundheit und Heim anbieten,

die teilweise - wie etwa der ADAC Schlüsseldienst - bereits erfolgreich in

Pilotprojekten erprobt wurden.



Mit 21,23 Millionen Mitgliedern ist der ADAC bereits Europas größter Verein, der

auch im vergangenen Jahr wachsen konnte. Die neuen Leistungen sollen die

Attraktivität einer Mitgliedschaft weiter erhöhen: "Das Bedürfnis nach Hilfe,

Rat und Schutz endet nicht im Bereich der Mobilität, wir können mehr leisten und

unseren Mitgliedern weitere Angebote machen", sagte ADAC Präsident Christian

Reinicke vor den 220 Delegierten in Wiesbaden.