FII Institute stellt neues Inclusive ESG(TM) Framework und Scoring Methodology vor und kündigt strategische Investition in führendes Green-Tech-Unternehmen an

Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) - Das Future Investment Initiative (FII)

Institute veranstaltete in London ein Gipfeltreffen zum Thema ESG in

Schwellenländern, an dem weltweit führende Unternehmen, CEOs, internationale

Investoren, Vordenker und Verantwortliche für Nachhaltigkeit teilnahmen:



· Sie stellte ein neues Inclusive ESG(TM) Framework und eine Scoring-Methode

vor, um ESG-Investitionen in Schwellenländern zu informieren und zu

beschleunigen;





Seite 2 ► Seite 1 von 2

· Sie hat ein ESG-Weißbuch veröffentlicht, in dem sie Investoren, Regierungenund Unternehmen in den Schwellenländern dazu aufruft, ihr Engagement zuverstärken; und· Sie kündigte eine Investition in Höhe von 500 000 Euro in Timbeter an, einführendes grünes Technologieunternehmen.Das neue Inclusive ESG(TM) Framework and Scoring Methodology zielt darauf ab,unvoreingenommene Bewertungen für Unternehmen in Schwellenländern zu erstellen,die derzeit weniger als 10% der ESG-Ströme erhalten, obwohl sie fast 90% derWeltbevölkerung und etwa die Hälfte des globalen BIP beherbergen.ESG-Rating-Agenturen sind eines der Haupthindernisse für mehr Investitionen inSchwellenländern (EM). Derzeit verwenden die gängigen Rating-Agenturen KPIs, diefür die Schwellenländer nicht relevant sind. Die bestehenden Rahmenwerkekonzentrieren sich zu sehr auf die Offenlegung und lassen die jährlicheLeistungsverbesserung außer Acht. Der neue Rahmen, der mit Unterstützung vonErnst & Young (EY) entwickelt wurde, legt mehr Wert auf die Verbesserung derLeistung im Laufe der Zeit als auf die Breite der Offenlegung und betont eherdie sektoralen Herausforderungen als die Länderrisiken, um einen fairenWettbewerb zwischen den Unternehmen sowohl in den Schwellenländern als auch inden entwickelten Märkten zu gewährleisten.Das FII Institut lässt seinen Worten Taten folgen und investiert 500.000EUR inTimbeter , ein führendes grünes Technologieunternehmen, das sich auf die Messungvon Holz spezialisiert hat. Um die Transparenz der Lieferkette, dieNachhaltigkeit und die Zertifizierung im Einklang mit den ESG-Prozessen zuverbessern, bietet Timbeter eine KI-gesteuerte Foto-Optik-Anwendung, die dieMenge der Stämme in einem Gebiet mit präziser Länge und Durchmesser genaubestimmt. Diese Technologie ist der Schlüssel zu einer proaktiverenWaldbewirtschaftung und einem nachhaltigeren Sektor.Das ESG-Weißbuch soll zu mehr ESG-Investitionen in Schwellenländern anregen. Sieruft auf:· Die Investoren sollen sich öffentlich verpflichten, den Anteil des Kapitals,