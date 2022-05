HONOR UND DER WELTBERÜHMTE KÜNSTLER EUGENIO RECUENCO MACHEN GEMEINSAM EINEN FILM MIT HONOR MAGIC4 PRO, UM DIE KRAFT DER MAGIE ZU UNTERSTREICHEN

Hinter dem Schaffen eines jeden Künstlers steht seine Vision. Der Film veranschaulicht Recuencos Interpretation des Mythos von Narziss, eine kaleidoskopische Vision dieses Mythos und ein neues Verständnis von Schönheit. Recuenco führt uns durch die unglaublichen Funktionen von HONOR Magic4 Pro und demonstriert, dass die mobile Fotografie und Videografie ein wichtiges Mittel zum künstlerischen Ausdruck ist.

Kaleidoskop : Vollständig auf der HONOR Magic4 Pro gedreht

Im Griechischen bedeutet „kalo" „schön" und "idole" bedeutet "Formen". Unter dem Namen Kaleidoscope führt Recuenco das Publikum durch die Linse von HONOR Magic4 Pro durch verschiedene Formen der Schönheit. Der Film beginnt mit der Interpretation des Mythos von Narziss aus der Sicht des Künstlers, der sich von der weiblichen Schönheit inspirieren lässt. Es betrachtet auch die Reflexion verschiedener Formen von Schönheit, verdreht und verschmilzt sie auf magische Weise, um eine leuchtende Zukunft zu schaffen, genau wie ein Kaleidoskop es tut. Recuenco drückt auch seine besten Wünsche aus, dass die Menschen nach der schwierigen Zeit wieder zueinander finden und zusammenkommen.

„Kaleidoscope ist ein Film, der die Schönheit zeigt und erforscht, und der komplett mit HONOR Magic4 Pro gedreht wurde. Kaleidoscope ist eine Überarbeitung des Mythos von Narziss, eine Reflexion über unsere Beziehung zu unserem Bild. Es ist ein audiovisuelles Projekt, bei dem ich mehr am Zeigen als am Erzählen interessiert bin", sagt Recuenco, „Kaleidoscope ist ein Schritt nach vorne in meiner Beziehung zu HONOR. Die Erfahrung, einen Film mit HONOR Magic4 Pro zu drehen, ist neu und reizvoll. Es hat mich begeistert zu sehen, wie die Technologie von heute uns mehr Methoden und Möglichkeiten gibt, etwas zu schaffen und auszudrücken."