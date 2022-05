feratel Social Wall für Destinationen

Innsbruck (ots) - Das authentisches Online-Magazin, kreiert von GästenFür erfolgreiches Destinationsmarketing ist der Webauftritt einer Region derprimäre Anknüpfungspunkt für den Gast. Allerdings will sich der Gast nicht mehrnur informieren und auf (Werbe-)Versprechen verlassen, sondern er sucht einauthentisches Abbild des Urlaubsortes auf Basis echter Erfahrungen. Einesogenannte Social Wall ergänzt dafür die Destinationswebseite auf perfekte Artund Weise.Eigens für die Tourismusbranche entwickelt können mit der Social Wall vonferatel Postings aus allen relevanten sozialen Netzwerken auf einen Blickdargestellt werden - von Instagram und Facebook über YouTube, Pinterest bis hinzu Twitter & Co. Mittels einer intelligenten Kombination aus Haupt- undZusatzhashtags werden Themen ausgewählt und die Beiträge automatisiert an dieWall ausgeliefert. Filter halten unpassende Accounts und Stichwörter aus demStream heraus. Der User erhält dadurch zur Marke und Positionierung einerDestination die passenden Eindrücke, die auf authentischen Erlebnissen basieren.Nach Klick auf einen Post öffnet sich ein Infofenster, ohne dass der User dieRegionswebsite verlässt. Die Gästebeiträge werden zusätzlich mit relevantenInhalten aus feratel Deskline® (Events, Destinations-, Skigebietsinfos) undLive-Bildern von Panoramakameras angereichert. Direkt im Post können Prospektebestellt, Erlebnisse oder Unterkünfte gebucht werden. Die hinterlegten SocialMedia Adressen der Leistungsträger werden aus Deskline® ausgelesen und in dieWall eingebunden - und zwar vollautomatisiert.Namhafte Tourismusdestinationen wie das Stubaital, die Region Hochkönig oder dieKitzbüheler Alpen nutzen bereits das Social Media-Tool von feratel .Pressekontakt:feratel media technologies AGMag. Thomas EnnemoserÖffentlichkeitsarbeit & Marketing+43 512 7280 1438mailto:Thomas.Ennemoser@feratel.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/25031/5228479OTS: feratel media technologies AG