Seit Monaten besticht der Baumwollpreis durch eine fulminante Preisrally. Im Ergebnis übersprang der Preis Anfang Mai den Bereich von 1,50 US-Dollar. Und das durchaus deutlich! Seitdem konsolidiert Baumwolle allerdings.

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Intakte Aufwärtstrends dominieren aktuell noch das Handelsgeschehen bei Baumwolle. Auch wenn dem Baumwollpreis zuletzt etwas die Puste auszugehen schien, so lassen sich noch keine nachhaltigen Anzeichen einer oberen Trendumkehr ausmachen. Damit das so bleibt, sollten aus unserer Sicht Rücksetzer auf einen bestimmten Preisbereich begrenzt bleiben… Um die aktuelle charttechnische Lage adäquat darzustellen, haben wir einen 2-Jahres-Chart bemüht.

Dem Preisbereich 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar billigen wir eine hohe Relevanz als Unterstützung zu. Wichtige Horizontalunterstützungen sowie die 200-Tage-Linie verlaufen in dieser Zone. Sollte es zu einem Rücksetzer unter die 1,16 US-Dollar kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Bereits ein Rücksetzer unter die 1,35 US-Dollar wäre als Warnsignal gelten.

Auf der Oberseite limitiert der Bereich um 1,55 US-Dollar (letztes Verlaufshoch). Ein Sprung über diese Hürde würde das Ende der Konsolidierung einläuten und das Rallyszenario wieder reaktivieren.

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der am 12.05. veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für Mai des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus.

Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle im Großen und Ganzen neutral aus. So sieht die aktuelle Prognose für das Erntejahr 2021 / 2022 einen leichten Anstieg der Lagerendbestände für Baumwolle auf 83,65 Mio. Ballen vor. Im vorherigen April-Report ging man noch für das Erntejahr 2021 / 2022 von Lagerendbeständen in Höhe von 83,38 Mio. Ballen aus. Unter dem Strich suggerieren die Daten im Erntejahr 2021 / 2022 unverändert jedoch einen Bestandsabbau, werden doch die Lagerbestände zu Beginn des Erntejahres im Mai-Bulletin mit 88,07 Mio. Ballen angegeben. Gleichzeitig beinhaltete das Mai-Bulletin eine erste Projektion für das Erntejahr 2022 / 2023. Am Ende des Erntejahres 2022 / 2023 werden dieser ersten Projektion zufolge Lagerbestände in Höhe von 82,82 Mio. Ballen erwartet.