GOLDMAN SACHS stuft H&M auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Hennes & Mauritz (H&M) auf "Sell" mit einem Kursziel von 140 schwedischen Kronen belassen. Analyst Richard Edwards passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Umsatz-, Ergebnis- und Kostenschätzungen für die Bekleidungskette an die jüngsten Wechselkursveränderungen an./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 16:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben