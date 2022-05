Etwas komme vor, „wie Sand am Meer“, sagen wir, wenn wir Überfluss beschreiben möchten. Die Realität auf dem Markt für Sand sieht anderes aus: Sand ist eine endliche Ressource, erst recht hochwertiger Sand für die Glas- oder gar die Solarindustrie. Weltweit geschieht unregulierter Raubbau von Sand und manchmal sogar Diebstahl auf Kosten von Menschen und Umwelt. Ethisch verantwortlich geförderter Sand wird zunehmend zu einem knappen Gut. Das ist der Grund, warum sich an der australischen Börse inzwischen rund ein halbes Dutzend Sandfirmen in Stellung bringen.



Der jüngste Neuzugang in Sachen Sand an der australischen Börse ist Allup Silica (ASX: ASP; FRA: U77). Das Unternehmen hat soeben 5 Mio. AUD bei 0,20 AUD aufgenommen. Wegen des schwachen Börsenumfelds ist der Kurs auf 0,125 AUD gefallen. Das Unternehmen hat für die kommenden zwei Jahre genügend Geld in der Kasse, um seinen Businessplan umzusetzen: Das Unternehmen hat sich ein Portfolio von zwölf aussichtsreichen Quarzsand-Projekten in West-Australien gesichert. Bei der Auswahl der Projekte wurde darauf geachtet, dass ein guter Zugang zu Häfen mit Transportkapazität besteht. Außerdem wurde auf die besondere Qualität des Sandes geachtet. Sie sollte möglichst so hoch sein, dass sich die Projekte nicht nur für Bausand, sondern auch für die Glasherstellung sowie für die Aufbereitung des Sandes für die Solarindustrie eignen.

zum Artikel ---> hier

EcoGraf schließt in Tansania den Kreis am Beginn der Graphitlieferkette

Die australische Ecograf Ltd. (ASX: EGR; FRA: FMK), die sich in den vergangenen Jahren in erster Linie auf die Kommerzialisierung ihrer patentierten HF-freien Reinigungstechnologie für Naturgraphit konzentriert hat, will angesichts der steigenden Nachfrage das Upstream-Potenzial seiner Bergbauassets Epanko und Merelani-Arusha in Tansania neu bewerten. Wie das Unternehmen mitteilt, sind Spezialisten dabei zu untersuchen, wie sich die ursprünglich geplante Förderkapazität über die Marke von 60.000 Tonnen pro Jahr hinaus erweitern lässt.

zum Artikel ---> hier

Snow Lake Resources identifiziert potentielle Startergrube

Snow Lake Resources, die Lithium-Beteiligung von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3), konnte in dieser Woche sehr erfreuliche Nachrichten vermelden. Die Exploration des Thompson-Brothers-Projekt in der kanadischen Provinz Manitoba kommt gut voran und ist auch in Zukunft gesichert, denn die Explorationslizenzen wurden von den Behörden um weitere drei Jahre verlängert. Gleichzeitig konnte Snow Lakt Resources eine potentielle Startergrube für den geplanten Tagebau identifizieren.Sie enthält sehr oberflächennah eine Lithium-Mineralisierung von 3,35 Prozent Lithiumoxid (Li2O).

zum Artikel ---> hier

Pond Technologies erfolgreich bei der Produktion rekombinanter Proteine

Die international anerkannte Fachzeitschrift Nature Scientific Reports hat die erfolgreichen Ergebnisse von Pond Technologies Holdings (WKN A2JDJM). bei der Produktion rekombinanter Proteine veröffentlicht. Die Biotech-Division von Pond hatte diese Proteine im Rahmen einer Zusammenarbeit mit einem großen Fortune-500-Öl- und Gasunternehmen produziert.

zum Artikel ---> hier

Metallic Minerals: Frisches Kapital sichert weitere Exploration auf Keno Hill

Im Rahmen einer sogenannten Flow-Through-Finanzierung gibt Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) 9.600.000 neue Aktien aus und nimmt damit im Gegenzug vor Gebühren 4.032.000 Kanadische Dollar (CAD) ein. Die zusätzliche Liquidität stärkt die Finanzkraft des Unternehmens und sichert, dass die Exploration auf dem Keno-Hill-Silberprojekt in der kanadischen Yukon-Provinz wie geplant fortgeführt werden kann.

zum Artikel ---> hier

Sitka Gold-CEO sieht Millionen Unzen Potenzial auf RC-Goldprojekt!

Mit jedem weiteren Bohrergebnis wächst bei Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) die Zuversicht, dass die neu entdeckte Blackjack Zone (Entdeckungs-Bohrung 21 im Herbst 2021) auf dem RC-Goldprojekt im Yukon „eine rentable Goldlagerstätte mit mehreren Millionen Unzen beherbergen könnte“. Mit diesen Worten lässt sich Sitkas CEO Cor Coe heute anlässlich der Veröffentlichung des bärenstarken Ergebnisses von Bohrloch 24 zitieren – nur einen Tag nachdem bereits die Veröffentlichung von Bohrung 23 für ordentlichen Schub in der Aktie gesorgt hatte!

zum Artikel ---> hier

Rover Metals: Mit frisch gefüllten Kassen in die neue Explorationssaison

Rover Metals (TSXV ROVR / Frankfurt 4XO) hat dieses Jahr einiges vor. Nicht nur die Bohrungen auf dem Goldprojekt Cabin Lake sollen vorangetrieben werden, das Unternehmen beginnt auch mit der Erkundung des neu erworbenen Goldprojekts Tobin in Nevada. Dafür steht jetzt frisches Geld zur Verfügung, nachdem die Gesellschaft von CEO Judson Culter eine Finanzierung abgeschlossen hat. Brutto fließen Rover dabei gut 1,991 Mio. Dollar zu.

zum Artikel ---> hier

Lucapa Diamond: 204-Karat-Diamant auf der Mothae-Mine entdeckt

Auf der Mothae-Diamantenmine fördert Lucapa Diamond Company Ltd. (ASX: LOM, FSE: NHY) zusammen mit ihrem Partner, der Regierung des Königreichs Lesotho, in der Regel eher mittelgroße Diamanten. Umso erfreulicher ist nun die Nachricht, dass auch auf der Mothae-Mine ein 204 Karat schwerer Diamant gefördert werden konnte. Innerhalb der produzierenden Minen von Lucapa Diamond ist normalerweise eher die Lulo-Mine in Angola jene Produktionsstätte, die immer wieder durch die Förderung von sehr reinen und sehr großen Diamanten hervortritt. Doch auch auf der Mothae-Diamantenmine werden immer wieder besonders große und reine Steine entdeckt.

zum Artikel ---> hier

Askari Metals: Mehrschichtige Goldmineralisierung auf Burracoppin entdeckt

In sehr geringen Tiefen von teilweise unter 20 Meter gelang es Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG), auf seinem Burracoppin-Goldprojekt weitere mächtige Goldmineralisierungen zu identifizieren. Sie waren zuvor durch geophysikalische Untersuchungsmethoden erkannt worden und konnten nun durch eine Reihe von Rückspülbohrungen bestätigt werden. Dabei wurden bis zu 8,5 Meter mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 4,88 g/t entdeckt. Besonders vorteilhaft für einen späteren Abbau ist, dass diese Mineralisierung in einer Tiefe von nur 19,5 Metern beginnt.

zum Artikel ---> hier

Conico: Neue Präsentation mit spannenden Details zu Ryberg und Maestersvig

Gerade noch rechtzeitig vor dem Beginn der diesjährigen Explorationssaison (Ende Mai) auf seinen beiden Projekten Ryberg und Maestersvig in Ost-Grönland hat Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) eine aktualisierte Unternehmenspräsentation veröffentlicht. Die 25seitige Darstellung fasst sämtliche Erkenntnisse zusammen, die im Verlauf der vorigen Saison gewonnen worden sind. Besonders aufschlussreich ist die vollständige Übersicht über alle Ziele auf Ryberg, die zur einfacheren Orientierung mit Zahlen von 1 bis 6 durchnummeriert sind.

zum Artikel ---> hier

Goliath Resources: Wächst die Goldentdeckung Surebet 2022 weiter?

Nachdem die Bohrkampagne des vergangenen Jahres für Goliath Resources (WKN A2JSSR / TSXV GOT) ein herausragender Erfolg war – 24 von 24 Bohrungen stießen auf mächtige Vererzungsabschnitte mit hohen Goldgehalten –, hat sich die Company die Kassen gefüllt, um die Surebet genannte Entdeckung 2022 noch aggressiver angehen zu können. Insgesamt 14,61 Mio. Dollar an frischem Kapital haben es dem Unternehmen erlaubt, sich gleich vier Bohrer für sein Gold Digger-Projekt zu beschaffen.

zum Artikel ---> hier

Sonoro Gold: Hochgradiges Gold außerhalb der bekannten Ressource entdeckt

Außerhalb der bekannten Ressource und damit auch außerhalb des bislang geplanten Tagebaus durchschnitt Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) bei den in den letzten Monaten durchgeführten Bohrungen sehr attraktive Zonen. Sie enthalten nicht nur eine stärkere Vererzung als sie bislang für das Cerro-Caliche-Projekt typisch ist, sondern erneut sehr hohe Grade mit 9,58 g/t Gold über eine Länge von 9,14 Metern.

zum Artikel ---> hier

Haranga Resources bohrt ab Juni auf dem Uranprojekt Saraya

Schon im Juni will Haranga Resources Limited (ASX: HAR, FSE: 65EO) auf dem Saraya-Uranprojekt mit den ersten eigenen Bohrungen beginnen. Sie werden einen Umfang von 2.000 Bohrmeter haben und zielen darauf ab, eine erste Ressource nach dem australischen JORC-Standard zu definieren. Der Vertrag mit dem Unternehmen, dass die Bohrungen durchführen wird, wurde kürzlich unterzeichnet.

zum Artikel ---> hier