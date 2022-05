CREDIT SUISSE stuft Telefonica Deutschland auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Pilar Vico

Analysiertes Unternehmen: Telefonica Deutschland

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 3,09

Kursziel alt: 3,12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,12 auf 3,09 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Pilar Vico überarbeitete nach den vorgelegten Quartalszahlen in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen. Dabei kürzte er unter anderem wegen höherer Steuern seine Prognosen für den freien Barmittelfluss moderat. Die Aktie bleibe innerhalb der Telefonica-Gruppe aber sein präferierter Wert./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2022 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.