Vermeidung von Pestiziden: Unternehmen wie Save Foods, K+S AG, Deere & Co, Kroger, Elly Lilly und Microsoft wollen den Agrarhandel umgestalten

Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist ein zentrales Thema, welches alle Menschen auf der ganzen Welt betrifft. Immer wenn es ums Essen und Trinken geht, dann geht es Jeden an. Das Problem bei der Haltbarkeit: vieles ist den meisten Menschen gar nicht bekannt. Ein Stichwort hierbei: Pestizide. Welche Mittel und Stoffe bei der Produktion von Lebensmitteln genutzt werden, das bleibt den meisten Konsumenten verborgen. Umso wichtiger, dass darunter nicht die Gesundheit leiden muss. Genau das kann aber der Fall sein, wie beispielsweise der Pestizidatlas offenbart. Demnach sollen aktuell rund 385 Millionen Menschen im Jahr an Pestizidvergiftungen erkranken. Das würde bedeuten, dass jeder 20. Mensch einmal im Jahr erkranken würde, wobei Pestizide in Lebensmitteln mit verantwortlich sein können. Die Zahlen sind jedoch umstritten, manche Studien gehen von einem bis zwei Prozent der Menschen aus, die wegen Pestiziden erkranken.

Auch wenn die Zahlen nicht eindeutig sind, eines ist klar: Jeder Mensch, der wegen Pestiziden erkrankt, einer zu viel. Ähnlich sieht es wohl auch EU-Kommission. Diese hat mit „Field to Fork“ eine Initiative gestartet, welche die drastische Reduzierung von Pestiziden zum Ziel hat. Der erste große Meilenstein soll im Jahr 2030 erreicht sein. Bis dahin soll die Landwirtschaft zu 25 % organische Produkte produzieren. Damit dieses Ziel, und danach viele weitere, erreicht werden kann, braucht es fortschrittliche und innovative Unternehmen in der Landwirtschafts- und Food-Branche. Die gute Nachricht: solche gibt es.

Grüne Aktien, welche die Pestizid-Entwicklung bestimmen können

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Das Unternehmen aus den USA, welches auch eine Niederlassung in Israel besitzt, nutzt umweltfreundliche Lösungen als Alternative zu Pestiziden. Um eine lange Haltbarkeit ohne Pestizide zu erreichen, hat der Konzern aus der Agrar- und Ernährungstechnologie-Branche einige effektive Methoden geschaffen. Das Grundprinzip ist, dass beim Obst und Gemüse die Kraft der Frucht genutzt wird. Lebensmittelsäuren spielen da eine wichtige Rolle, genau wie der Fakt, dass keine toxischen Rückstände gebildet werden. Save Foods ist ein Vorreiter in der Lebensmittelindustrie, wenn es um moderne, gesunde und grüne Lösungen geht.