Die Präsentation der letzten Quartalszahlen von Netflix am 19. April 2022 nach Börsenschluss wirkte sich katastrophal auf den Aktienkurs aus. Dabei musste das Management den Verlust von 200.000 Kunden vermelden und die Marktteilnehmer waren Zeugen, wie ein Wachstumswert diesen Status verliert. Mit diesem Verlust an Kunden und Umsatz ging auch ein Verlust des Aktienkurses um 35 Prozent am Folgetag einher, nachdem Netflix zunehmend die Konkurrenz anderer Streaminganbieter wie Disney+ zu spüren bekommt. Seit Mitte November 2021 hat Netflix in der Spitze somit rund 77 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Aber es gibt noch Stellschrauben für das Management, um den Umsatz wieder zu steigern. Es gebe beispielsweise rund 100 Millionen Kunden, die zwar Netflix mit nutzen, aber nicht dafür zahlten. Künftig will Netflix mehr Geld für das Teilen von Accounts nehmen. Auch relevant für den Rückgang bei der Kundenzahl sei der Abschied vom russischen Markt.

.

Zum Chart

.

Im übergeordneten Bild ist der seit 10 Jahren intakte Aufwärtstrend seit November 2021 Geschichte. Durch die Kursverluste der letzten Monate wird die Aktie wieder zu Preisen gehandelt, wie es Mitte 2017 der Fall war. Nach der Abfolge von enttäuschenden Meldungen hat der Kurs von Netflix nicht nur rund drei Viertel an Börsenwert verloren, es sind auch geringere Wachstumszahlen eingepreist. Für Netflix ist es nun schwieriger, hier zu enttäuschen. Bis in das Jahr 2024 ist beim Gewinn pro Aktie durchschnittlich ein Zuwachs von rund 8 Prozent pro Jahr geplant. Dies führt zu einem erwarteten KGV 2024 von aktuell 12,54. Dies ist ein Bereich, wo sich auch Substanzwerte wiederfinden. Beim partiellen Tief vom 12. Mai drehte sich der Kurs bei der Marke von 162,71 US-Dollar. Der Kursverlauf entfernt sich wieder von der unteren Begrenzung des Abwärtstrends und beginnt einen Boden auszubilden. Gelingt es von den 100 Millionen Mitnutzern zusätzlichen Umsatz zu generieren, könnte sich der Kurs weiter stabilisieren. Sogar ein Zugewinn könnte hier nicht mehr ausgeschlossen werden.