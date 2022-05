Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Nach einem wechselhaften Verlauf mit zwischenzeitlich deutlichen Verlusten gelang dem Dow Jones und S&P 500 am Freitag im späten Handel noch knapp die Rückkehr in die Gewinnzone. Der Dow Jones schloss 0,03 % fester bei 31.261 Punkten, während der S&P 500 den Handel mit einem hauchdünnen Plus von 0,01 % bei 3.901 Punkten beendete. Der Nasdaq 100 landete zwar nicht im Plus, konnte aber seine Verluste eingrenzen und schloss mit einem Minus von 0,34 % bei 11.835 Punkten. Die Sorgen über die hohe Inflation und eine mögliche Rezession dürften die US-Börsen auch weiter belasten. Da die Quartalberichtung fast beendet ist, rücken Konjunkturdaten in dieser Woche wieder in den Vordergrund. Am kommenden Mittwoch veröffentlicht die Fed ihr jüngstes Sitzungsprotokoll. Am Freitag folgen dann die aktuellen Daten zur US-Kerninflation. An den deutschen Börsen herrschte dagegen heute Morgen eine positive Stimmung, auch wegen des starken Schlussspurts der Wall Street am Freitag. Der Dax eröffnete den Handel mit einem Plus von 1,41 % bei 14.179 Punkten. Unsere weiteren Meldungen: