Die Fed hat letzte Woche in Gestalt von Jerome Powell klar gemacht, dass man die Inflation bekämpfen werde - koste es, was es wolle! Um das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot - Haupttreiber der Inflation - wieder ins Gleichgewicht zu bringen, will die US-Notenbank Fed die Nachfrage verringern. Und das geht vor allem dadurch, indem man den zuletzt durch massives Gelddrucken stark gestiegenen Vermögenspreise verringert: also die Aktienmärkte fallen und die Preise am US-Immobilienmarkt abkühlen. Denn das schränkt die Konsum-Neigung der Menschen deutlich ein - mit der Folge sinkender Inflation. Faktisch betreibt die Fed also eine Art Wohlstands-Vernichtung - nachdem sie jahrelang vor allem die Reichen noch reicher gemacht hat..

Hinweise aus Video:

1. S&P 500 und Nasdaq: Rekordverdächtiger Abwärtstrend!

2. EZB-Präsidentin Lagarde über Bitcoin & Co: Krypto „is worth nothing“

Das Video "Fed und Inflation: Geplante Wohlstands-Vernichtung!" sehen Sie hier..