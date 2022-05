EQS Cockpit wird um ein Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Tool (ESG Tech) ergänzt



Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie verzögert sich in Deutschland und weiteren EU-Staaten



Die EQS Group AG setzt das dynamische Wachstum aus dem Jahr 2021 im laufenden Geschäftsjahr weiter fort. Im ersten Quartal 2022 haben sich die Umsatzerlöse um

33,8 % auf 14,12 Mio. EUR (2021: 10,55 Mio. EUR) erhöht. Hierbei profitiert die EQS einerseits von anorganischem Effekt durch die Übernahme der Business Keeper GmbH (Umsatzbeitrag 2,58 Mio. EUR) im Juni 2021 sowie einer steigenden Nachfrage nach einer Whistleblowing-Lösung, bedingt durch die seit 17. Dezember 2021 in Kraft getretene EU-Hinweisgeberrichtlinie.

Die Umwandlung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht verzögert sich jedoch in Deutschland und weiteren EU-Staaten. Bisher sind erst in sieben Ländern der Europäischen Union die jeweiligen Gesetze verabschiedet worden bzw. in Kraft getreten, u.a. in Frankreich und Dänemark. Folglich wurden noch wenige Neuverträge abgeschlossen. Dies spiegelt sich auch in der Kennzahl der gewonnen SaaS-Neukunden wider. Im Q1 2022 haben sich 216 Neukunden (Q1 2021: 158 Neukunden) für die Produktlösungen der EQS entschieden. Weiterhin geht aber die Gesellschaft im Jahr 2022 von 2.500 bis 3.500 SaaS-Neukunden aus, da eine Vielzahl von Kunden erst nach der Umsetzung in nationales Recht eine Kaufentscheidung treffen werden. Dadurch dürften sich die Vertragsabschlüsse in die folgenden Quartale verschieben.

Ergebnisseitig musste die EQS Group einen leichten EBITDA-Rückgang hinnehmen. Dieses reduzierte sich im ersten Quartal 2022 leicht auf 0,25 Mio. EUR (2021: 0,31 Mio. EUR). Jedoch liegt das EBITDA über den eigenen Erwartungen, bedingt durch niedrigere Aufwendungen für Marketing und Vertrieb, durch die Verzögerungen bei der Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht in den jeweiligen Ländern, sowie durch das Wachstum der Cloud-Produkte und dem damit verbundenen vorteilhafteren Produktmix.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 48,00 Euro