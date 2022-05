yoummday holt erfahrene Service- und Digitalexpertin in den Beirat / Carola Wahl unterstützt das Unternehmen bei der internationalen Expansion (FOTO)

München (ots) - Das Münchener Technologie-Unternehmen yoummday, Plattform für

360 Grad-Kundenservices, will weiterwachsen und sich kapitalmarktaffiner

aufstellen. Am 1. Mai 2022 konnte das erste Mitglied für den neu gegründeten

Beirat gewonnen werden: Carola Wahl, erfahrene Aufsichtsrätin mit langjähriger

Managementerfahrung in der Telekommunikations- und Informationstechnologie,

Versicherungswirtschaft und im Handel, unterstützt yoummday zukünftig als

Vorsitzende des Beirates bei der weiteren Expansion.



Carola Wahl ist Executive Director bei der ÖBAG, stellvertretende

Aufsichtsratsvorsitzende bei der Österreichischen Post sowie Verwaltungsrätin

der Generali Schweiz und Beirätin der powercloud GmbH, einer B2B SaaS Plattform

für den Energiesektor. Bis 2019 verantwortete Carola Wahl als Mitglied der

Geschäftsleitung der AXA Schweiz die Bereiche Strategie, Innovation, Data

Analytics, Produktentwicklung und Marketing. Vor ihrer Zeit in der Schweizer

Assekuranz war Carola Wahl zwölf Jahre bei der Deutschen Telekom, wo sie das

Handelsgeschäft zurück zum Wachstum führte und den regionalen

Infrastrukturvertrieb für Breitband- und Glasfaseranschlüsse aufbaute. In

früheren Funktionen bei der Deutschen Telekom war Carola Wahl für den Umbau der

Service-Organisation zu einem leistungsfähigen Vertriebskanal mit mehr als 4.000

Mitarbeitern verantwortlich.