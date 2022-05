Den letzten markanten Hochpunkt vor Corona markierte Siemens in 2018 bei 133,50 Euro, anschließend flaute das Interesse ab, das Papier ging in eine reguläre Konsolidierung über. Ende 2019 gab es erste Stabilisierungsansätze, diese wurden allerdings durch die Abschläge ausgelöst durch die Corona-Pandemie zunichtegemacht. Seit dem Test der 60,00 Euro-Marke verdreifacht sich der Wert annähernd bis Ende 2021 auf 157,96 Euro. Aber schon vor Ausbruch des Ukraine-Krieges stand Siemens wieder merklich unter Druck und verlor anschließend in den Bereich von 107,00 Euro, wo sich nun eine Stabilisierung abzeichnet und womöglich in einen zwischengeschalteten Trendwechsel übergehen möchte.

Langwieriger Prozess

Gelingt es im Bereich von 107,00 Euro einen tragfähigen Boden auszubilden, dürfte erst oberhalb der Hürde von rund 120,00 Euro eine längere Gegenbewegung starten, potenzielle Ziele wären dann im Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 130,89 Euro auszumachen. Spätestens ab 140,00 Euro sollten sich Investoren auf erneute Gewinnmitnahmen einstellen. Eine Fortsetzung des laufenden Abwärtstrends wird dagegen unterhalb der aktuellen Jahrestiefs angenommen, Rücksetzer auf die letzte dreistellige Kursmarke von 100,00 Euro kämen dann rasch ins Spiel.