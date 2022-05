Die Corona-Pandemie hat vielen Branchen schwer zugesetzt. Nicht so der Gaming-Branche, die in den letzten Jahren einen beispiellosen Aufschwung erlebt hat. 2020, als viele Unternehmen mit voller Wucht von der Coronakrise erwischt wurden, legte der Games-Markt ein historisches Jahr hin. In Deutschland gab es, wie in vielen anderen Ländern, einen riesigen Wachstumssprung: Die Gaming-Branche konnte um 32 % wachsen. Das lag vor allem an Spielerinnen und Spielern, die wegen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen mehr Zeit zu Hause verbrachten – und dies unter anderem vor dem PC oder der Konsole. Das zeigte: Der Games-Markt kann Krise, auf jeden Fall einige der Krisen, die fast alle anderen Branchen belasten.

Im Jahr 2021 ging das Wachstum dann unbeirrt weiter. In Deutschland gab es ein weiteres Plus von 17 % zum Vorjahr. Mit Games, Games-Hardware und Gebühren für Online-Dienste wurden 9,8 Milliarden Euro umgesetzt. Der Umsatz mit Online-Gaming-Diensten wuchs im Jahr 2020 übrigens sogar um 50 %. "Nach dem historischen Wachstumssprung 2020 konnte der deutsche Games-Markt auch 2021 weiter stark zulegen. Das zeigt auch: Diejenigen, die Games während der Lockdowns erstmals für sich entdeckt haben, finden auch langfristig Gefallen daran", schätzt game-Geschäftsführer Felix Falk ein. Besonders erfreulich ist für ihn, dass Spielerinnen und Spieler verstärkt in Gaming-Equipment investieren.

Der Gaming-Boom war unterdessen nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt zu spüren. Der "Global Games Market Report 2021" zeigt, dass mittlerweile 159,4 Milliarden Euro mit Computer- und Videospielen umgesetzt werden. Im Jahr 2021 betrug die Steigerung immerhin 1,4 %. Weltweit gibt es viele Unternehmen, die von diesem stetigen Wachstum profitieren.

Gaming-Aktien und ETFs, die von dem Boom in der Branche profitieren

Fandifi Technologies (ISIN: CA3024371088): Der Konzern aus Vancouver in Kanada stellt ein junges und innovatives Gaming-Unternehmen dar, welches voll von der aktuellen Entwicklung profitieren kann. Fandifi Technologies hat eine einzigartige Prognoseplattform entwickelt, auf der sich alles rund um Sport, E-Sport und alle Formen von gestreamten Inhalten dreht. Die Plattform bietet Gamification-Strategie und Belohnungen in Form von NFTs. Dinge, die in der Games-Welt voll im Trend liegen. Das Unternehmen hat so eines der führenden Tools für Faneinbindung im Games-Bereich geschaffen. Fandifi Technologies baut die Gamification-Strategie immer weiter aus und will nach und nach weitere Marken, Partner und Investoren gewinnen. Das übergeordnete Ziel des Unternehmens ist es, die internationale Schöpfer-Community durch den Einsatz von Beta-Partnern zu gewinnen.