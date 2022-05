In der niederländischen TV-Show College Tour erklärte sie: "Meine sehr nüchterne Einschätzung ist, dass Kryptowährungen nichts wert sind, dass sie auf nichts basieren, dass es keinen zugrunde liegenden Vermögenswert gibt, der als Sicherheitsanker fungiert."

Auf die Frage eines Zuschauers, ob sie selbst in Kryptowährungen investiert sei, sagte sie: "Nein! Ich praktiziere, was ich predige." Sie wisse allerdings, wie Kryptos funktionieren. Einer ihrer eigenen Söhne habe gegen ihren Rat in Kryptowährungen investiert. "Er ist ein freier Mensch."

Auf die Frage des Moderators, ob ihr Sohn große Verluste durch Kryptowährungen erlitten habe, sagte Largarde: "Er wollte es mir nicht sagen."

Largarde ging auch auf den geplanten digitalen Euro der EZB ein: "An dem Tag, an dem wir die digitale Währung der Zentralbank herausbringen, einen digitalen Euro, werde ich garantieren, dass die Zentralbank dahintersteht, und ich denke, dass sie sich stark von vielen dieser Dinge unterscheidet."

Der Bitcoin hat seit November 2021 mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Der Marktwert aller 19.516 Kryptowährungen ist seitdem von fast drei Billionen auf rund 1,3 Billionen eingebrochen. Dies zeigen Daten von CoinMarketCap.com.

Autor: Ferdinand Hammmer, wallstreet:online Zentralredaktion