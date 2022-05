Lotte (ots) - Live-Demos stoßen auf großes Interesse bei den Besuchern der

Fachmesse



- Digitalisierung der Inkontinenzversorgung macht den Alltag von

Pflegebedürftigen würdevoller und verschafft dem Pflegepersonal mehr Zeit für

soziale Kontakte und andere wichtige Pflegeaufgaben.

- Orizon, das smarte Inkontinenz-Management-System für Pflegeheime von Ontex,

alarmiert Pflegekräfte per App, wenn das Inkontinenzprodukt gewechselt werden

muss.

- Pilotprojekt in deutschem Pflegeheim zeigt: keine Leckagen und kein

Bettwäschewechsel aufgrund von Harnverlusten mehr.



Der in Belgien ansässige internationale Hersteller von Körperhygieneprodukten

Ontex (Euronext: ONTEX) hat unter der Marke Orizon eine smartes

Inkontinenz-Management-System für Pflegeheime entwickelt. Der neue Service von

Ontex wurde auf der "Altenpflege 2022", der Leitmesse für die deutsche

Pflegewirtschaft, nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.





"Pflegeheime stehen bei der Betreuung ihrer Bewohner unter einem erheblichenZeit- und Kostendruck. Studien zeigen, dass die dortigen Pflegekräfte bisherfast die Hälfte ihrer Arbeitszeit mit inkontinenzbezogenen Aufgaben verbringen",sagt Detlef Röseler, Geschäftsführer der Ontex Healthcare Deutschland GmbH.Orizon, das smarte Inkontinenz-Management-System von Ontex, soll Pflegekräftenwieder mehr Zeit für ihre Bewohner geben, da der Aufwand in derInkontinenzversorgung wesentlich reduziert wird.Das smarte Produkt senkt Kosten und Umweltbelastung"Durch unser smartes Produkt können unnötige Wechsel von Inkontinenzproduktenund Bettwäsche künftig entfallen und somit auch die Umweltbelastung reduziertwerden", so Röseler weiter. Zudem schlage positiv zu Buche, dass die Kosten fürWäschewechsel und Verwaltungsaufwände zur Dokumentation maßgeblich reduziertwerden könnten. "Wir haben an allen drei Tagen durchweg positives Feedbackerhalten", freut sich der Ontex-Geschäftführer Ontex über den erfolgreichenMesseauftritt in Essen. "Mich hat beeindruck, wie spontan die Pflegefachkräftewährend der Live-Vorführung Ideen hatten, wie Orizon künftig auch ihrenPflegealltag verbessern kann."Erfolgreiches Pilotprojekt in deutschem PflegeheimDas unterstreicht auch ein Orizon-Pilotprojekt in einem Pflegeheim derEvangelischen Heimstiftung. Michael Schildt, Hausdirektor des PflegeheimsPalmscher Garten in Deizisau: "Durch Orizon konnten die Bewohner nochselbstbestimmter leben, hatten einen angenehmeren Alltag und wurden nachts nichtmehr unnötig gestört. Gerade bei Inkontinenz ist das für das Wohlbefinden sehrwichtig. Zudem hatten die Kolleginnen und Kollegen, die das Inkontinenzproduktjetzt nur noch bei Bedarf wechseln mussten, noch mehr Zeit für Gespräche und