Hevert-Bericht zu Unternehmensverantwortung unterstreicht Engagement für Gesellschaft und Natur (FOTO)

Nußbaum (ots) - Hevert-Arzneimittel hat seinen 11. Bericht zur

Unternehmensverantwortung veröffentlicht. Seit über einem Jahrzehnt zeigt der

Familienbetrieb aus Nussbaum damit, wie wichtig ihm soziales und

umweltfreundliches Engagement auf regionaler als auch auf internationaler Ebene

ist. Ein Kernthema in 2021 war die Entwicklung hin zum klimaneutralen

Unternehmen. Obwohl Hevert in 2021 weiter gewachsen ist, konnte der

Ressourcenverbrauch auch in diesem Jahr wieder reduziert werden. Der Bericht

kann hier (https://www.hevert.com/market-de/de/unternehmen/unternehmensverantwor

tung/csr-jahresberichte) eingesehen werden.



Seit über 10 Jahren publiziert Hevert jährlich seinen Bericht zur

Unternehmensverantwortung (CSR-Bericht). Von Anfang an war das eine freiwillige

Initiative, denn einer Berichtspflicht unterliegt das mittelständische

Familienunternehmen nicht. "Wir folgen damit nicht nur dem Trend der Zeit,

sondern wollen auch Mitgestalter des Wandels sein", sagt Marcus Hevert, der das

Unternehmen mit seinem Bruder Mathias in dritter Generation leitet. Hevert

möchte dadurch Vorbildfunktion übernehmen und auch andere motivieren, umwelt-

und ressourcenfreundlich zu handeln und sich jederzeit der Verantwortung für

soziale Fragen zu stellen. Der Bericht orientiert sich in seiner Darstellung an

den Vorgaben der Global Reporting Initiative.