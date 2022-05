Die wenigsten Deutschen verbinden Geldanlage mit Nachhaltigkeit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Nur für zehn Prozent der Menschen in Deutschland ist Nachhaltigkeit bereits

ein entscheidendes Kriterium bei der Geldanlage

- Wenige glauben an Einfluss ihrer Investitionen auf Unternehmen

- Informationen und Beratung verändern Einstellung zu nachhaltigen Investments

stark

- Nachhaltigkeit ist für Wohlstand relevanter als Luxus



Nachhaltigkeit hat für die Menschen in Deutschland einen hohen Stellenwert. Zwei

Drittel (67 Prozent) der im Rahmen einer Studie Befragten geben an, dass ihnen

Nachhaltigkeit wichtig ist. Doch nur ein Zehntel der Befragten berücksichtigt

bereits heute Nachhaltigkeit als ein entscheidendes Auswahlkriterium bei der

Geldanlage. Dies geht aus einer Befragung von 3.500 Privatpersonen in

Deutschland ab 18 Jahren zum Thema Nachhaltigkeit und Geldanlage im Auftrag von

Union Investment hervor.