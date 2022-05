Wenige Tage vor der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen schwächelt die Aktie von Canopy Growth. Der Optimismus der Markakteure im Hinblick auf das Zahlenwerk scheint begrenzt zu sein; zumindest suggeriert das die aktuelle Kursentwicklung. Von nachhaltiger Aufwärtsdynamik fehlt weiterhin jede Spur.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Canopy Growth hieß es am 03.05. unter anderem „[…] Aus charttechnischer Sicht durchläuft Canopy Growth aktuell eine kritische Phase. Zunächst bildete die Aktie als Reaktion auf den Bruch des Märztiefs (5,5 US-Dollar) kürzlich bei knapp 5 US-Dollar ein neues Verlaufstief aus, startete dann aber den Versuch einer vorsichtigen Erholung. Erste Teilerfolge sind bereits zu verzeichnen. So gelang Canopy Growth die Rückkehr über die 5,5 US-Dollar. Aktuell ringt die Aktie mit der Marke von 6 US-Dollar. Trotzt der prozentual durchaus ansprechenden Geländegewinne hat die Erholung noch keine Relevanz entwickeln können. Hierzu müsste sie das Zwischenhoch aus dem März (8,5+ US-Dollar) überwinden. Nachhaltige Entlastung würde hingegen erst ein Comeback der Aktie oberhalb der Zone 9,7 / 10,0 US-Dollar mit sich bringen. Solange dieses nicht gelingt, ist die Gefahr, dass die Aktie kurzfristig noch einmal neue Verlaufstiefs ausbilden könnte, nicht zu unterschätzen. […]“.