Mathias Haase wird Vorstandsvorsitzender der Wissensfabrik (FOTO)

Ludwigshafen (ots) -- Lilian Knobel übergibt Staffelstab auf der Mitgliederversammlung derWissensfabrik an Mathias Haase- Katrin Sulzmann (Voith Group) folgt als Vorstandsmitglied auf Claudia Guterl(ehemals BASF)- Alexander Kläger (SAP) tritt die Nachfolge von Hartmut Thomsen (SAP) an- Dr. Nicola Leibinger-Kammüller (TRUMPF) als stellvertretendeLenkungskreisvorsitzende in ihrem Amt bestätigt- Karin Winkler (Seminardirektorin für Ausbildung und Fortbildung der LehrkräfteStuttgart), Hermann Reichenecker (Storopack), Prof. Dr. Burkhard Schwenker(Roland Berger), in den Lenkungskreis wiedergewähltMit Wirkung zum 20. Mai 2022 wird Mathias Haase neuer Vorstandsvorsitzender derWissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V. Das hat der Lenkungskreis derbundesweiten Wirtschaftsinitiative in seiner Sitzung am 20. Mai beschlossen.Haase folgt in dieser Position auf Lilian Knobel, die die Organisation seit Juli2018 geführt hatte. "Viele Schulen und auch viele Unternehmen haben in denvergangenen Jahren einen riesigen Schritt bei der Digitalisierung gemacht. Das,was unmöglich erschien, war in der Zeit der Pandemie auf einmal möglich. DiesesMomentum müssen wir mitnehmen", sagte Haase bei der Veranstaltung im Auditoriumvon Vector Informatik (https://www.vector.com/de/de/) , an der die Mitgliederauch im Live-Stream teilnehmen konnten. Nach einem Studium derPolitikwissenschaft, Volkswirtschaftslehre und Sinologie in Hamburg hat MathiasHaase zunächst beim OAV - German Asia Pacific Business Association deutscheUnternehmen bei deren Geschäfte mit Asien-Pazifik unterstützt. Seit 2008arbeitet er bei BASF (http://www.basf.com) ; nach Stationen in den BereichenKommunikation, Vertrieb und Marketing in Deutschland, China und Singapur trug erzuletzt Verantwortung für den globalen Einkauf von Basischemikalien.Knobel kehrt nach dem Ende ihrer Delegation zu BASF zurück. "Vier JahreWissensfabrik haben mich geprägt - ganz und gar positiv. Die Wissensfabrik isteine große Mannschaft, in der jedes Unternehmen und jede Stiftung(https://www.wissensfabrik.de/Mitglied-werden/) , jeder Mitarbeiter und jedeMitarbeiterin, egal, ob Fachkraft, Vorstandsmitglied oder aus dem Team derGeschäftsstelle anpackt und mit hochgekrempelten Ärmeln mitmacht. Wir fordernnicht lautstark oder beschweren uns, sondern wir tun die Dinge, die notwendigsind. Deshalb werde ich mich auch weiterhin im Netzwerk der Wissensfabrikengagieren", sagte Knobel während der Veranstaltung.Auch Katrin Sulzmann neu im VorstandMit Claudia Guterl, die ihren Arbeitgeber gewechselt hat und nun derGeschäftsführung von Lidl International angehört, ist ein weiteres