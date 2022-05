Bei rund einem Drittel der deutschen Erwerbstätigen hat die Pandemie den Wunsch nach beruflicher Veränderung verstärkt

Eschborn (ots) -



- Bei 64 Prozent der Befragten ist der Wunsch nach beruflicher Veränderung

während der Pandemie nicht größer geworden.

- Tendenziell gilt: Je jünger desto unzufriedener

- Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) meint, die Bindung zum

Arbeitgebenden habe sich in den letzten zwei Jahren nicht negativ verändert,

bei 9 Prozent ist sie sogar stärker geworden.

- 24 Prozent haben in den vergangenen zwei Jahren die Bindung zum Arbeitgebenden

verloren, Hauptgrund ist die gestiegene mentale Belastung in der

Krisensituation.



The Great Resignation versus Einstellungswelle in Deutschland: Wird eine

drohende Kündigungswelle auch in Deutschland zur Sorge deutscher Arbeitgebender?

Eine repräsentative Umfrage des Jobportals Monster in Zusammenarbeit mit

YouGov** unter 2.052 Deutschen ab 18 Jahren, davon 1.017 Erwerbstätige, zeigt:

Bei jeder oder jedem Dritten Berufstätigen (32 Prozent) ist der Wunsch nach

beruflicher Veränderung während der Pandemie größer geworden. 24 Prozent dieser

Befragten gaben an, dass die Pandemie die Bindung zum aktuellen Unternehmen

negativ beeinflusst hat.