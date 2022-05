Bewerbungsstart zum "Karrieretag Familienunternehmen" bei der Würth-Gruppe / Jetzt bewerben und Platz sichern! (FOTO)

--------------------------------------------------------------

München/Künzelsau





Unter dem Motto "Innovationen schaffen Zukunft. Getragen von Werten. Gemachtvon Menschen. Gedacht für Generationen." richtet die Würth-Gruppe am 1. Juli2022 den 29. Karrieretag Familienunternehmen aus. Deutschlands führendeFamilienunternehmen wie Festo, Kärcher oder TRUMPF treffen im Carmen WürthForum in Künzelsau auf die Fach- und Führungskräfte von morgen."Karriere- und Lebensplanung sind heute eng verbunden. Wir entscheiden bewusstfür wen und mit wem wir arbeiten. Menschen möchten gefragt werden, wollenintelligente Lösungen in Umsetzung bringen, Innovationen treiben. Menschenmöchten mitgestalten an etwas, das bleibt, das Lösungen zu konkreten Fragenbietet - sie möchten Mehrwert schaffen", so Prof. Dr. h. c. mult. ReinholdWürth, Vorsitzender des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-Gruppe.Bei der Recruiting- und Kontaktmesse können Interessierte direkt mit denTop-EntscheiderInnen der ausstellenden Familienunternehmen über individuelleKarriereperspektiven sprechen. Angesprochen werden AbsolventInnen undberufserfahrene KandidatInnen aller Fachrichtungen. Die Plätze sind begrenzt.Bewerbungsschluss ist der 7. Juni 2022.Jetzt online bewerben auf:www.karrieretag-familienunternehmen.deDie Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung unddem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Das Familienunternehmenbeschäftigt weltweit über 83.000 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete 2021einen Umsatz von 17,1 Milliarden Euro.Der "Karrieretag Familienunternehmen" ist eine gemeinsame Initiative führenderFamilienunternehmerInnen, des Entrepreneurs Club und der StiftungFamilienunternehmen. InhaberInnen und PersonalentscheiderInnen lernenhochqualifizierte Fach- und Führungskräfte kennen. Schirmherr ist derBundeswirtschaftsminister.Pressekontakt:Der Entrepreneurs ClubIsmaninger Straße 11381675 MünchenJulia AntoineKommunikation und PRTelefon +49 (0)89 4161465-50mailto:julia.antoine@entrepreneursclub.euhttp://www.entrepreneursclub.euWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/130041/5229068OTS: Der Entrepreneurs Club e.K.