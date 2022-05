ING Deutschland und Amazon bauen Kooperation mit neuer flexibler Kreditlinie aus

Frankfurt am Main/ München (ots) -



- Flexible Kreditlinie als Finanzierungsoption von Amazon Verkaufspartnern

zunehmend nachgefragt

- Neues Kreditangebot bis zu 750.000 Euro sorgt für mehr Flexibilität beim

Finanzierungs- und Cashflow-Management

- Bequeme und vollständig digitale Antragstellung, zeitnahes Feedback und

Auszahlung auf das Bankkonto

- Embedded Finance: Nahtlose Einbettung von Angeboten in das

Amazon-Verkäuferportal



Die ING Deutschland und Amazon bauen ihre erfolgreiche Partnerschaft aus. Neben

dem bereits seit 2020 verfügbaren Kreditangebot mit festen Kreditsummen bekommen

teilnahmeberechtigte Amazon-Verkaufspartner künftig mit einem zweiten Produkt,

dem "Flexkredit", Zugang zu einer weiteren Finanzierungsquelle. Das Angebot -

ähnlich wie ein Rahmenkredit im Privatkundenbereich - besteht aus einer

revolvierenden Kreditlinie mit einem Limit zwischen 10.000 und 750.000 Euro und

kann flexibel in Anspruch genommen werden.