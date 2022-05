Huawei stellt auf der TCF 2022 erstmals digitale Banklösungen vor

Digital Banking integriert die Fähigkeiten von Huawei und Partnern, um eine IT-Architektur der nächsten Generation aufzubauen, die sich durch hohe Leistung, hohe Kapazität, hohe Elastizität, hohe Zuverlässigkeit, Offenheit, Konvergenz, Sicherheit und Steuerbarkeit auszeichnet. Die neueste digitale Banklösung ermöglicht Finanzinstituten die schnelle Einführung neuer Dienste in nur drei Monaten. Die digitale Banklösung von Huawei verfügt über die folgenden Funktionen:

Umfassende Anwendungsmodernisierung, einschließlich agilerer Anwendungsentwicklung, flexiblerer Governance und effizienterer Integration. Ganzheitliche Datenintelligenz zur schnellen Unterstützung der Entscheidungsfindung von der Datengenerierung über den Zugriff und die Verwaltung bis hin zur Bereitstellung von Datendiensten. Cloud-Migrationslösungen, die den gesamten Prozess der Planung, Erstellung, Migration, Verwaltung und Optimierung abdecken und die Cloud-Transformation zuverlässiger machen. End-to-End-Sicherheitsmanagement von Cloud-Services zur Sicherstellung eines zuverlässigen Datenflusses.

„Auf der Grundlage globaler Cloud-Service-Fähigkeiten stärkt Huawei agile Fähigkeiten, die Finanzinstituten ‚Everything as a Service' bieten. In strategischer Partnerschaft mit Temenos, dem weltweit führenden Anbieter von Bankensoftware, bieten wir Cloud-native Lösungen für Banken an und haben unsere Lösungen auf der Grundlage der öffentlichen Cloud von Huawei in Singapur bereitgestellt", erläuterte Jason Cao, der Präsident der Global Financial Services Business Unit von Huawei Enterprise BG. „Huawei wird sich weiterhin intensiv mit der globalen Finanzbranche befassen, das globale Ökosystem entwickeln, um mit Partnern zusammenzuarbeiten, und unsere besten Erfahrungen teilen, um die finanzielle Transformation mit unseren globalen Kunden zu beschleunigen."

Bis Ende 2021 hat Huawei über 2.000 Finanzinstitute aus mehr als 60 Ländern und Regionen betreut, darunter 48 der 100 größten Banken der Welt.