Seit drei Wochen liefern sich der Amundi ETF DAX UCITS ETF DR und der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In dieser Woche erobert sich der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) den Spitzenplatz von Amundi ETF DAX UCITS ETF DR zurück.



War der Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C vergangene Woche noch Schlusslicht, steht er nun an zwölfter Stelle in den Top 20.



Immer noch weiter nach unten, vom elften an den sechzehnten Platz, fällt der iShares Global Clean Energy UCITS ETF.



Aufgestiegen dagegen ist der Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap, von siebter Stelle an die vierte.



Das sind die Top 20 der am häufigsten gehandelten ETFs beim Smartbroker der vergangenen Woche:

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 2. AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR 3. Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF 1C 4. Vanguard FTSE All-World ETF $ Cap 5. Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 6. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 7. HSBC MSCI WORLD ETF 8. Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 9. AMUNDI ETF EUROMTS CASH 3 MONTHS 10. iShares MDAX (R) (DE) 11. iShares Core S&P 500 - B UCITS ETF (Acc) 12. Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 13. Vanguard S&P 500 UCITS ETF 14. iShares NASDAQ-100 (R) (DE) 15. iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) 16. iShares Global Clean Energy UCITS ETF 17. Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C 18. Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 19. iShares NASDAQ 100 UCITS ETF B 20. Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF – Acc



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion