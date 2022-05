Köln / Zalaegerszeg (Ungarn) (ots) - TÜV Rheinland verstärkt sein Engagement im

Automotive Proving Ground ZalaZone im Westen Ungarns: Der international tätige

Prüfdienstleister investiert in Millionenhöhe für den weiteren Ausbau der

Prüfeinrichtungen und -kapazitäten auf dem hochmodernen Prüfgelände. "Seit 2018

entwickeln wir auf dem 260 Hektar großen Areal als ein anerkannter

Kooperationspartner die Testeinrichtungen kontinuierlich weiter. Der Grund: Zwar

wird einerseits die Entwicklung hin zum hochautomatisierten Fahren immer

virtueller. Anderseits erfordern die neuen und viel komplexeren Funktionen und

Systeme mehr und mehr praktische und dynamische Tests", so Rico Barth, Leiter

des globalen Geschäftssegmentes Connected and Automated Mobility bei TÜV

Rheinland.



TÜV Rheinland seit inzwischen vier Jahren mit Kompetenzteam vor Ort





Seite an Seite mit den führenden Herstellern von Fahrzeugen, Systemkomponentensowie Zulieferern und gemeinsam mit der ungarischen Automobilindustrie war TÜVRheinland seit der Konzeptionsphase des Prüfgeländes in die Entwicklung vonZalaZone eingebunden. Im Rahmen der Kooperation stehen TÜV Rheinland seitinzwischen vier Jahren auf dem Testareal eigene Prüfeinrichtungen, Werkstatt undzusätzliche Büroflächen zur Verfügung. Bereits jetzt ist TÜV Rheinland fest miteinem Team von fünf Fachleuten im Bereich Testing vor Ort tätig, künftig wirddieses Engagement erheblich erweitert.Komplexe Testszenarien auf realen Fahrstrecken abbilden"In der Entwicklung und für die Zulassung müssen komplexere Szenarien auf realenTeststrecken erprobt werden. Auch wenn es fortschrittlicheSimulationstechnologien ermöglichen, den realen Prüfaufwand zu reduzieren,reicht die Simulation allein noch nicht aus", so Rico Barth. Solche Projektelassen sich in Ungarn vollumfänglich abbilden. Denn Hersteller haben hier nebender Nutzung des abgeschlossenen Testgeländes ZalaZone Zugang für Testfahrten aufbestimmten Strecken im öffentlichen Straßennetz in Ungarn, Österreich sowieweiteren benachbarten Ländern. Diese öffentlichen Straßen sind für die Erprobunghochautomatisierter Fahrzeuge freigegeben. TÜV Rheinland unterstützt seineKunden auf Wunsch lokal bei der Erlangung einer entsprechendenErprobungszulassung.Automobilhersteller und -zulieferer haben mit TÜV Rheinland in ZalaZoneumfangreiche Möglichkeiten, ihre Produkte testen und prüfen zu lassen - sowohlin der Entwicklung als auch für die Homologation. Das kann ein komplettesKundenfahrzeug oder ein spezielles Teilsystem sein. TÜV Rheinland integriertauch einzelne Systeme oder Systemkomponenten inklusive so genannterSoftware-Stacks für die Prüfung in Kundenfahrzeuge oder eigenen Testfahrzeuge.