MPIS ANALYSE VON ALLIANZ STRUCTURED ALPHA LIEFERT WICHTIGE ERKENNTNISSE FÜR ASSET-OWNER

Eine rein ertragsbasierte Analyse im Jahr 2021 beleuchtete Quellen von Risiko und Alpha

SUMMIT, New Jersey, 23. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Markov Processes International, Inc. („MPI") , ein führender unabhängiger FinTech-Anbieter von Software und Diensten für die Analyse von Anlageperformance und -risiko, gab heute bekannt, dass seine Analyse des Structured Alpha-Fonds vom September 2021 nach dem jüngsten Betrugsgeständnis von Allianz und dem Verkauf des US-Vermögensverwaltungsgeschäfts an Voya in dieser Woche erneut an der Spitze des Investmentberichtswesens stand.