Fleischersatz Plattform The New Meat Company AG investiert in das Berliner Start Up l'herbivore und sichert Anteilsmehrheit (FOTO)

Dr. Caroline Heil freut sich, dass l'herbivore nun Teil der TNMC Familie wirdund ist von dem zukünftigen Erfolg des Unternehmens überzeugt: "l'herbivore hatuns von der ersten Sekunde begeistert. Fantastischer Geschmack, biozertifiziertund alles Produkte, die man ohne Bedenken jeden Tag für seine Kinder kocht. DieGründer leben für ihre Idee und haben es geschafft bereits mit eigenen Mittelneine eigene Produktion und ein beeindruckendes Vertriebsnetzwerk im gesamtenBio-Segment aufzubauen." Auch l'herbivore sieht großes Potenzial in derZusammenarbeit: "Wir freuen uns durch das Investment und den Anteilstausch Teilvon TNMC zu werden. Wir schätzen die Verbindung an unserem eigenen Unternehmenweiter beteiligt zu sein und gleichzeitig über TNMC Anteile an vielen weiterenveganen Unternehmen zu halten. Die Idee hat uns sofort begeistert. Wir glaubenalle an die gleiche Sache und wollen den Menschen gemeinsam leckeres,tierproduktfreies Essen auf die Teller bringen, dass nicht nur gesund ist,sondern auch noch gut fürs Klima und Umwelt." , erklärt l'herbivore GründerJohannes Theuerl. "Natürlich geht das nur zusammen. Wie soll einer allein gegenMarktgiganten wie Nestlé und Unilever sonst auch nur die kleinste Chance haben?Wir müssen hier als Unternehmer-innen zusammenhalten und uns gegenseitig helfennachhaltig und profitabel am Markt zu bestehen." , ergänzt Gründer JürgenNegele.l'herbivore wurde im Jahr 2016 gegründet. Das Unternehmen kreiert und produziertvegane Seitanprodukte, die im Bio-Fachhandel, Reformhäusern und in rein veganenGeschäften vertrieben werden. Der l'herbivore-Seitan ist ein Produkt auf Basisvon Weizeneiweiß und Lupinenmehl. "Zur Zubereitung unseres Seitans nutzen wir jenach Produkt einen von uns entwickelten Sud aus Öl , Zwiebeln, Tomatenmark undvielem mehr. Unser Ziel ist es, dass nur Zutaten in unseren Seitan kommen, diedie Menschen kennen - keine künstlichen Zusatzstoffe oder Aromen." erklärtJohannes Theuerl. "Den Sud verkneten wir dann mit unser Mehlmischung und garen

Berlin (ots) - Die bereits im März 2022 angekündigte zukünftige Zusammenarbeit des Berliner Start Ups l'herbivore und dem Berliner Plattform-Unternehmen The New Meat Company AG (TNMC) ist konkret geworden: Am 18. Mai 2022 konnte TNMC 36,05 % der Anteile an l'herbivore erwerben und sich eine Call-Option auf den Erwerb weiterer 15,35 % der Anteile am Unternehmen gegen einen Anteilstausch sichern. Somit wird l'herbivore neben dem Münchner Start Up Planty of Meat das zweite Start-Up im Unternehmensportfolio von TNMC. Die TNMC Familie wächst

Fleischersatz Plattform The New Meat Company AG investiert in das Berliner Start Up l'herbivore und sichert Anteilsmehrheit (FOTO)

