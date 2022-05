Elon Musk – Der Twitter-Alptraum!

Der Griff nach Twitter

Mitte April reichte Elon Musk bei der US-Wertpapieraufsicht Unterlagen ein, die seine Übernahme-Absicht für Twitter offenbarten. 54,20 US-Dollar je Aktie bot Musk und damit wurde Twitter mit 41,4 Mrd. US-Dollar bewertet. Zum Zeitpunkt der Offerte war dies ein satter Aufschlag auf den Kurs von 54%, doch das Allzeithoch der Aktie aus dem Februar 2021 lag bei 80,75 US-Dollar.

Um die Ernsthaftigkeit seines Angebots zu untermauern, hatte Musk kurz zuvor mehr als 9% der Aktien von Twitter gekauft. Und in Gesprächen mit dem Management gelang es ihm, den Kaufpreis festzuschreiben – auch wenn einige Marktteilnehmer einen höheren Preis für gerechtfertigt hielten.

Diese Festschreibung mündete in einen Übernahme-Vertrag, der zwischen Musk und Twitter abgeschlossen wurde. In dem 70-seitigen „AGREEMENT AND PLAN OF MERGER“ wurde der Tag des Kaufes auf den 25. April 2022 datiert und dass die endgültige Übernahme von Musk am 24. Oktober 2022 vollzogen wird.

Eigentlich ist damit alles klar. Doch es gibt zwei wesentliche Passagen in dem Vertrag, die zunehmend Bedeutung erlangen. Zum einen ist in ihm geregelt, dass Musk Twitter nicht „verunglimpfen“ darf. Und es ist eine Regelung enthalten, nach der eine Strafzahlung von 1 Mrd. US-Dollar fällig wird für denjenigen, der die Vereinbarung bricht.

Relevanz bekommen diese Absprachen, weil Musk inzwischen gegen Twitter und das Management schießt, „stilgerecht“ am liebsten über Tweets, und weil er einseitig erklärt hat, die Übernahme „sei auf Eis gelegt“. Sein (vorgeschobenes) Argument ist, Twitter weise sehr viel mehr Spam-Bots unter seinen aktiven Accounts auf als die offiziell vom Management eingeräumten 5%.

Spam-Bots sind ein Ärgernis, ohne Frage. Doch Musks Attacke ist leicht zu durchschauen. Er behauptet, der Anteil der Spam-Bots liege bei 20%, kann aber natürlich keine Belege dafür bringen. Das solle nun doch bitte die SEC für ihn erledigen.

Gleichwohl beschuldigt er auf Basis dieser Fake-Zahl das Twitter-Management der Täuschung und sieht sie als „wichtigen Grund“, der ihn zum Kündigen des Übernahme-Vertrags berechtige. „Durchsichtig“ ist sein Manöver, weil er bereits kundgetan hat, dass sein Ziel ist, den Kaufpreis zu drücken.