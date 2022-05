Kompetenz im Holzbau für Bauingenieure und Architekten (FOTO)

Kassel (ots) - Berufsbegleitende, universitäre Qualifikation für eigenständige

Lösungen in einem wachsenden Markt



"Der Holzbau in Industrie-, Geschäfts- und Wohnungsbau ist mitten im Aufschwung,

doch es fehlen qualifizierte Fachkräfte und Experten nicht nur in der

Ausführung, sondern auch in der Konzeptionierung der Bauwerke. Um die eigene

Kompetenz zu stärken und am Wachstum dieser intelligenten und nachhaltigen

Bauweise teilzuhaben, bieten wir Bauingenieuren und Architekten eine

berufsbegleitende Qualifikation im Holzbau mit zwölf Online-Sitzungen im

Wintersemester 2022/23 an. Diese orientiert sich an unseren bewährten Curricula

im Bachelor- und Masterstudiengang für Bauingenieure", sagt Prof. Dr. Werner

Seim, Fachgebietsleitung Bauwerkserhaltung und Holzbau an der Universität

Kassel. Er möchte mit dem Kursangebot die Ingenieure und Architekten in die Lage

versetzen, konzeptionelle Lösungen im Holzbau qualifiziert beurteilen und eigene

Lösungen entwickeln zu können, um auf dieser Basis in die Diskussion um neue

Ansätze zu treten und eigene Innovationen im Holzbau zu verwirklichen.



Einladung zur Online-Informationsveranstaltung