US-Anleihen starten mit Kursverlusten

NEW YORK(dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 119,80 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 2,84 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an der New Yorker Börse, die für eine schwächere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren wie US-Anleihen sorgte. Die US-Aktienbörsen dürften demnach die Erholung vom späten Freitagabend fortsetzen.