Unilumin nahm an der ISE teil und wurde von Kunden gelobt

Als führendes Unternehmen der Licht- und Displayindustrie eröffnete Unilumin die Konferenz mit dem Thema „Hello Metasight, Together for a brighter future" (Hallo Metasight, gemeinsam für eine bessere Zukunft) und stellte das Konzept von Metasight vor. Unilumin präsentierte die technologische Integration von LED-Beleuchtung und -Display sowie die glänzende Zukunft der Licht- und Display-Ökologie.

BARCELONA, Spanien, 23. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Vom 10. bis 13. Mai nahm Unilumin in Barcelona, Spanien, an der ISE, einer weltweit renommierten Messe, teil und hielt eine aufsehenerregende Metasight-Pressekonferenz ab.

Basierend auf den Bedürfnissen der Kunden, teilte Unilumin seinen Einblick in den unvermeidlichen Industrietrend der Integration von LED-Beleuchtung und Display. Basierend auf sieben Licht- und Display-Anwendungsszenarien hat Unilumin die integrierten Lösungen von Hardware + System + Software + Inhalt + interaktives Licht und Display vorgestellt.

Auf dieser Pressekonferenz zogen die hochmodernen technischen Lösungen und innovativen Entwicklungskonzepte die Zuhörer in ihren Bann. Das von Unilumin vorgestellte Metasight-Konzept stieß bei Kunden, Branchenkollegen, globalen Medien und der Öffentlichkeit ebenfalls auf große Resonanz und Aufmerksamkeit.

Benda Magnetic, als einer von vielen Kunden, sagte auf der Konferenz, dass die produktive Integration von Licht und Display ihr Geschäft verdoppeln oder sogar vervielfachen würde: „In der Vergangenheit lag unsere Geschäftsgröße vielleicht nur bei 10 Millionen Dollar, aber durch die Integration können wir nicht nur unsere neuen Geschäftsszenarien erweitern, sondern auch die Tiefe unserer Projekte verbessern. Ich glaube, dass unsere Geschäftsgröße die Möglichkeit hat, 50 Millionen Dollar zu erreichen"

In den sozialen Medien diskutierten Branchenkollegen und Mainstream-Medien ausführlich über die Integration von Licht und Display, und die Menschen äußerten ihre Erwartungen an den Aufbau einer Licht- und Display-Ökologie und an futuristische Städte, die digitales Licht und Display einsetzen.