DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Neun Tage nach der Landtagswahl kommen CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen am Dienstag zu ihrer ersten Sondierungsrunde zusammen. Die jeweils elfköpfigen Delegationen treffen sich am Nachmittag im Künstlerverein Malkasten in Düsseldorf, wie beide Parteien am Montag mitteilten.

CDU und Grüne in NRW beginnen am Dienstag mit Sondierungen

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer