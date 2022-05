ULA-Sprecherausschusstag 2022 Nachhaltig führen - Perspektiven schaffen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Deutsche Führungskräfteverband ULA hat mit seinem 11.

Sprecherausschusstag am 19. Mai in der Vertretung des Landes Nordrhein-Westfalen

beim Bund in Berlin ein Zeichen des Aufbruchs gesetzt. "Den leitenden

Angestellten kommt eine Schlüsselfunktion zu, wenn die Transformation der

Wirtschaft gelingen soll. Führung bedeutet gleichzeitig Kommunikation. Nur wenn

wir nachhaltig führen, wird es gelingen, Perspektiven zu schaffen", erklärte

ULA-Präsident Roland Angst in seiner Eröffnungsrede.



Angesichts der aktuellen Krisen und Herausforderungen durch die drei Megatrends

Demografischer Wandel, Dekarbonisierung und Digitalisierung seien die

Sprecherausschüsse als wichtiger Teil der deutschen Mitbestimmung gefordert.

"Unser Wohlstand in Deutschland beruht auf der Fähigkeit unserer Unternehmen,

den Fortschritt voranzutreiben und mit neuen Produkten und Dienstleistungen die

Märkte im In- und Ausland zu bedienen. Aber wie ist es um die Rahmenbedingungen

bestellt, die es braucht, um diesen Fortschritt immer wieder zu ermöglichen?",

führte Führungskräftepräsident Angst die Teilnehmenden in die Tagung ein.