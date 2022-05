Taunusstein (ots) - Robin Steinheimer ist der Gründer und Geschäftsführer der

Unternehmensberatung 977.consulting GmbH. Er unterstützt Handwerksbetriebe

dabei, mehr qualifizierte Bewerbungen von Fachkräften zu erhalten. Hier erfahren

Sie, warum klassische Recruiting-Maßnahmen kaum noch zum Erfolg führen, weshalb

viele Betriebe hieran scheitern könnten und wie Unternehmen die Chancen der

Digitalisierung für sich nutzen.



Der anhaltende Fachkräftemangel macht auch der Handwerksbranche zu schaffen.

Viele Betriebe bieten ihren Mitarbeitern zwar zahlreiche Vorzüge wie eine

hauseigene Kita, ein Fitnessstudio und Weiterbildungsmöglichkeiten. Allerdings

gelingt es ihnen nicht, dies auch für potenzielle Bewerber sichtbar zu machen.

Andere Unternehmen präsentieren sich dagegen aktiv in der Öffentlichkeit, können

qualifizierte Fachkräfte jedoch nicht mithilfe von reizvollen Benefits zu einer

Bewerbung motivieren. "Die betroffenen Betriebe erkennen meist die Zeichen der

Zeit nicht und setzen weiterhin auf veraltete Recruiting-Methoden. Einige von

ihnen glauben zudem, es würde völlig ausreichen, lediglich vereinzelte

Werbeanzeigen auf Social Media zu schalten", erklärt Robin Steinheimer von

977.works.





"Die Folge ist, dass sie nicht ausreichend Bewerbungen erhalten, um ihrem hohenAuftragsvolumen gerecht werden zu können. Sie müssen daher erkennen, dass siedigitale Recruiting-Maßnahmen nutzen und diese in ein ganzheitliches Konzeptimplementieren müssen - andernfalls werden sie nicht auf Dauer bestehen können",warnt der Experte für Mitarbeitergewinnung. Als Gründer und Geschäftsführer der977.consulting GmbH ist Robin Steinheimer bereits seit mehr als 20 Jahren imMarketing tätig. Er ist damit ein erfahrener Experte darin, Handwerksbetriebefür ihre Zielgruppe sichtbar zu positionieren und sie als attraktivenArbeitgeber zu präsentieren. Seine 977-Methode verfolgt dabei einenganzheitlichen Ansatz, der alle Aspekte berücksichtigt, die in Zeiten derDigitalisierung für eine erfolgreiche und nachhaltige Mitarbeitergewinnungnotwendig sind.Klassische Recruiting-Maßnahmen sterben ausBis vor einiger Zeit konnte man über klassische Recruiting-Methoden problemlosausreichend Fachkräfte für den eigenen Betrieb gewinnen. So reichte esgrundsätzlich aus, einige Anzeigen in lokalen Printmedien zu platzieren und überPlakate auf offene Stellen aufmerksam zu machen. Für Unternehmen bestand damalsdie einzig nennenswerte Herausforderung darin, neue Kunden für das eigeneAngebot zu begeistern. Heute verhält sich dies umgekehrt: Handwerksbetriebeerhalten zahlreiche Aufträge, können sie jedoch aufgrund des Fachkräftemangelsnicht bewältigen.Digitale Maßnahmen haben klassische Methoden der Mitarbeitergewinnung dabei