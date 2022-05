polisMOBILITY2022 Schon jetzt weit mehr als eine neue Mobilitätsmesse (FOTO)

Köln (ots) - +++ Erfolgreiche Premiere in Köln +++ 140 Aussteller aus neun

Ländern +++ 40 starke Partner +++ Hochkarätiges Konferenzprogramm mit 200

Speakerinnen und Speakern +++ Hervorragende Resonanz auf die neue innovative

Diskussionsplattform +++ Begegnung und Networking im Fokus +++

Deutsch-Chinesische Allianz für Zukunftsmobilität +++ 2023 Vollversammlung

Deutscher Städtetag parallel zur polisMOBILITY +++ polisMOBILITY 2023 - 24. bis

27. Mai +++



Mit einem klaren Bekenntnis, auch in Zukunft die Diskussionsplattform für die

Mobilitätswende zu sein, schloss am Samstag in Köln die erste polisMOBILITY ihre

Tore. Vier Tage lang standen die Koelnmesse und Teile der Kölner City ganz im

Zeichen der Frage: "Wie wollen wir zukünftig Mobilität in den Städten und

Regionen gestalten?" Die rund 140 Aussteller aus neun Ländern hatten dazu je

nach Branche ganz unterschiedliche Mobilitätskonzepte im Gepäck. Insgesamt

besuchten rund 15.000 Besucherinnen und Besucher aus 30 Ländern die

polisMOBILITY, die sowohl auf dem Messegelände als auch auf den Aktionsflächen

in der Kölner Innenstadt gezählt wurden, darunter sehr viele junge Menschen .