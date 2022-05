LAVAL, QC und CAMBRIDGE, England, 23. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), gab heute bekannt, dass der erste Proband in der randomisierten, offenen, klinischen Studie der Phase Ia mit einer aufsteigenden Einzeldosis („SAD") von Fezagepras dosiert wurde, um die Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik einer aufsteigenden Einzeldosis von Fezagepras im Vergleich zu Natriumphenylbutyrat bei gesunden Freiwilligen zu bewerten.

Liminal BioSciences gibt die Verabreichung des ersten Probanden in der klinischen Phase Ia-Studie mit Fezagepras bekannt

