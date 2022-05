Bielefeld (ots) - Die Konzepte und Strategien zur Mitarbeitergewinnung, -führung

und -bindung von Eyüp Aramaz stießen bei zahlreichen Bäckereibetrieben auf

großes Interesse: Am 20. Mai veranstaltete die Aramaz Digital GmbH, eine

Recruiting-Agentur mit Fokus auf das Bäckerhandwerk, im LÉGÈRE HOTEL in

Bielefeld ihren ersten Bäcker Digital Tag.



Den Teilnehmern wurde in gehaltreichen Vorträgen bewährtes Praxiswissen mit dem

Schwerpunkt auf zielführendes Recruiting und nachhaltige Mitarbeiterbindung

vermittelt. Während der Veranstaltung hatten sie zudem die Gelegenheit, sich mit

anderen Betrieben der Branche und Experten auszutauschen.





Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Digitale Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung werdenimmer präsenter und wichtiger, während klassische Methoden kaum nochfunktionieren. Bäckereibetriebe müssen daher hinsichtlich ihrerRecruiting-Strategien radikal umdenken - bei unserem Bäcker Digital Tag konntenwir viele Verantwortliche im direkten Austausch und über ausführliche Vorträgedavon überzeugen."Beim ersten Bäcker Digital Tag waren von etwa 30 BäckereibetriebenGeschäftsführer, Personaler und Marketing-Verantwortliche vertreten. Das Mottoder Veranstaltung lautete: Mitarbeiter finden, binden und führen. Inausführlichen Vorträgen griffen ausgewiesene Experten etwa die Problematik desanhaltenden Mitarbeitermangels in der Bäckerbranche auf. Gleichzeitig stelltensie erprobte Vorgehensweisen vor, mit deren Hilfe betroffene Unternehmen gezieltausgebildete Fachkräfte für sich gewinnen und sie langfristig halten können. Alsbesonderes Highlight des Bäcker Digital Tags wurden mehrere Teilnehmer mit dem"Platin-Zebrafanten", einem firmeneigenen Award für Top-Arbeitgeber-Marken,ausgezeichnet."Zum Speaker-Line-up unseres Events gehörten erfahrene Experten, die dieProbleme moderner Bäckereibetriebe thematisierten und einige ihrer Strategien zuderen Lösung mit uns teilten", so Eyüp Aramaz.Unter den hochkarätigen Speakern war beispielsweise der Diplom-Psychologe ThomasFritzsche (u.a. Bestseller-Autor), der in seinem Vortrag mit dem Titel "Wer hatden Ball?" speziell auf das Thema Mitarbeiterführung einging. Ferner erläuterteElmar Vogt, langjähriger Managementberater im Bäckerhandwerk, wieBäckereibetriebe ihre Mitarbeiter auf Dauer an sich binden und ihre Umsätzemithilfe einfacher Personalmarketing-Strategien steigern. Wladimir Simonov,Geschäftsführer der Simonov Consulting GmbH, zeigte außerdem eindrucksvoll auf,welche Mitarbeitervorteile wirklich gefragt sind. Besonders im Fokus: diebetriebliche Altersvorsorge. Denn den meisten Arbeitnehmern wird es im Alternicht möglich sein, ihren Lebensunterhalt ausschließlich mit ihrer Rente zubestreiten. Besondere Einblicke gaben auch Thomas Bertz von der Bäckerei pappertsowie Matthias Gerrelts und Justin Sammann von SAM URBAN BAKER, die alsauserwählte Best Practice Beispiele ihre Methoden der Mitarbeitergewinnung und-bindung präsentierten."Wir durften uns nicht nur über eine rege Teilnahme an unserer Veranstaltungfreuen. Auch die Rückmeldungen der Teilnehmer fielen durchweg positiv aus",resümiert Eyüp Aramaz.Die Teilnehmer zeigten sich etwa darüber erfreut, dass es die Gelegenheit füreinen engen und präzisen Austausch gab - für viele von ihnen ein positivesUnterscheidungsmerkmal zu anderen Veranstaltungen dieser Art. Zudem hobenzahlreiche Vertreter der Bäckereibetriebe das freundliche und zugleichkompetente Auftreten aller Experten und Mitarbeiter der Aramaz Digital GmbHhervor."Nahezu alle Teilnehmer teilten uns mit, einem solchen Event erneut beiwohnen zuwollen", freut sich Eyüp Aramaz mit Blick in die Zukunft. Der nächste BäckerDigital Tag wird voraussichtlich im Oktober stattfinden.