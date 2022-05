PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die positive Stimmung an den großen europäischen Handelsplätzen hat am Montag auch auf die meisten Börsen in Mittel- und Osteuropa abgefärbt. Bereits vor dem Wochenende gab es zum Teil eine Erholungsbewegung zu sehen.

Der ungarische Bux zog um vier Prozent auf 43 457,58 Zähler an. Unter den Schwergewichten in Budapest standen zum Wochenstart die Titel der OTP Bank in der Gunst der Anleger weit oben und gewannen 5,7 Prozent. Stark präsentierten sich auch die Mol-Titel mit einem Kursanstieg in Höhe von 5,3 Prozent.