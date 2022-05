Berlin (ots) - Die steigenden Spritpreise, besonders im Zuge des Kriegs in der

Ukraine, belasten derzeit deutsche Portemonnaies stark. Ab dem 1. Juni wird der

Tankrabatt hier eine Entlastung (https://www.adac.de/news/aktueller-spritpreis/)

von 30 Cent bei Super und 14 Cent bei Diesel schaffen.



Die Redaktion des Verbraucher-Portals Vergleich.org (https://www.vergleich.org/a

utopolitur/#Spritpreise_Gewinne_steigen_deutlich_staerker_als_der_OElpreis) hat

beispielhaft zusammengestellt, wie sich die Zusammensetzung des Spritpreises bei

verschiedenen Tankstellenpreisen verändert - und wie viel hiervon für den Anteil

der Ölkonzerne draufgeht.





- Dieselpreis von ca. 1,50EUR: Der Deckungsbeitrag, in dem sich auch die Gewinneder Ölkonzerne verbergen, beträgt hier 28 Cent pro Liter.- Dieselpreis von ca. 1,80EUR: Bei diesem Preis entfallen auf denDeckungsbeitrag 34 Cent.- Dieselpreis von ca. 2,20EUR: Im Vergleich zum Dieselpreis von 1,50EUR beträgtder Deckungsbeitrag hier mit 61 Cent pro Liter bereits mehr als doppelt soviel.Die steigenden Ölpreise stellen deutsche Haushalte derzeit vorHerausforderungen. Die Bundesregierung will mit einem Entlastungspaketgegensteuern.Eine Auswertung von Vergleich.org (https://www.vergleich.org/autopolitur/#Spritpreise_Gewinne_steigen_deutlich_staerker_als_der_OElpreis) zeigt: DerDeckungsbeitrag beim Diesel, in dem sich auch die Gewinne der Ölkonzerneverbergen, steigt bei einem Dieselpreis von 2,20EUR im Vergleich zu 1,50EUR ummehr als das Doppelte an, während die Steuern sich nur geringfügig erhöhen undanteilig sogar sinken.Handelskosten: Tankstellenpreis plus CO2-Preis, Erdölbevorratungsabgabe undDeckungsbeitragBei den Handelskosten handelt es sich um den Tankstellenpreis minusEnergiesteuer und Mehrwertsteuer. Er setzt sich aus dem Einkaufspreis, demCO2-Preis, der Erdölbevorratungsabgabe sowie dem Deckungsbeitrag zusammen.CO2-Preis und ErdölbevorratungsabgabeDabei ist der CO2-Preis, also der Preis für die Emissionen vonKohlenstoffdioxid, absolut gesetzt und beträgt bei Benzin 7,20 Cent pro Literund bei Diesel 8,03 Cent pro Liter.Die Erdölbevorratungsabgabe ist eine Abgabe für die Erstellung einerstrategischen Ölreserve für den Fall eines kurzfristigen Versorgungsengpassesund beträgt fix gerade einmal 0,27 Cent pro Liter bei Benzin und 0,3 Cent proLiter bei Diesel.Deckungsbeitrag der Ölkonzerne auf RekordhochDer Deckungsbeitrag ist variabel und enthält Kosten für Vertrieb, Verwaltung,Transport & Tankstellen-Pacht. Neben dem Rohölpreis verstecken sich auch hierdie Gewinne der Ölkonzerne, die nicht weiter aufgeschlüsselt werden können.Jedoch ist stark davon auszugehen, dass diese in der Zeit des besonders hohen