iconec kooperiert mit Athonet für mobile Campus-Netze in Deutschland

NÜRNBERG, Deutschland, 23. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Die iconec GmbH gab heute eine Partnerschaft mit Athonet, einem weltweit führenden Anbieter von privater Netzwerktechnologie, bekannt, um seinen preisgekrönten mobilen 5G-Kern nach Deutschland zu bringen. Das neue Angebot ist im neuen Labor von iconec zu sehen, das am 19. Mai 2022 in Nürnberg eröffnet wurde.

iconec hat sich für den mobilen Kern von Athonet entschieden, weil er von zehn bis zu Millionen von Nutzern skalierbar ist und mit jeder Anwendung, die offene APIs verwendet, interoperabel ist. Darüber hinaus kann der mobile Kern von Athonet mit jedem Funkgerät betrieben werden und fügt sich in jede Netzwerkarchitektur ein, je nach den Anforderungen des Unternehmens.

„Mit Athonet sind wir in der Lage, unseren Kunden private Netze anzubieten, die auf ihren Geschäftszweck zugeschnitten sind, anstatt einen One-Size-Fits-All-Marktansatz zu verfolgen", so Markus Wabner, Geschäftsführer von iconec campusnetze. „Private Mobilfunknetze werden für einige der anspruchsvollsten und kritischsten Anwendungsfälle eingesetzt, daher ist es wichtig, kundenorientierte Lösungen einzusetzen, die seit über einem Jahrzehnt in den anspruchsvollsten Umgebungen erprobt wurden

Der Athonet-Kern wird in das neue Labor von iconec integriert. Das Labor in Nürnberg dient der Vorbereitung und Bereitstellung von Kundengeräten, der Durchführung von Benchmarking verschiedener Netzwerkkomponenten, der Integration und dem Testen kundenspezifischer Anwendungsfälle im Vorfeld, dem Testen und Zertifizieren von Benutzergeräten, Anwendungsfällen und Anwendungen, der Durchführung von Vorführungen und der Bereitstellung eines Referenznetzwerks für den Kundensupport.

„Athonet verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung privater Netzwerke, einschließlich des ersten deutschen Netzwerks am Nürburgring im Jahr 2015, was uns in die Lage versetzt, eine solide Grundlage für die Campus-Netzwerklösungen von iconec in Deutschland zu schaffen", sagte Nanda Menon, Senior Vice President für Unternehmensentwicklung und Chief Executive Officer, Athonet U.K..

Über ICONEC

die iconec GmbH wurde 2002 gegründet, um Kunden professionelle und kosteneffiziente technische Unterstützung und Telekommunikationslösungen zu bieten. iconec's langjährige Erfahrung in der Implementierung und dem Betrieb von herstellerunabhängigen Telekommunikationslösungen deckt die gesamte End-to-End-Kette von der Beratung des Kunden bei der Auswahl der richtigen Komponenten und Architektur, der Planung und Vorbereitung der technischen Implementierung, der Installation, Konfiguration und Integration in die kundenspezifische Infrastruktur und Anwendungsfälle sowie den 24/7-Betrieb dieser maßgeschneiderten Kundennetze ab.

Mehr als 250 Experten, die seit 20 Jahren professionelle Dienstleistungen für Netzbetreiber und Netzausrüster erbringen, stellen nun auch ihr Fachwissen im Bereich privater/betrieblicher Netze zur Verfügung und nutzen einen großen Pool an Know-how sowie die Werkzeuge zur Planung und Optimierung professioneller privater Netze. Iconec konzentriert sich ständig auf die Pflege einer guten Kundenbeziehung durch die Kernwerte des Unternehmens: Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz und eine sehr enge Kommunikation.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.iconec-campusnetze.com oder kontaktieren Sie campusnetze@iconec.com .

Über Athonet

Athonet ist ein führendes Unternehmen im Bereich privater Mobilfunknetze, das Unternehmen und Kommunikationsdienstleistern einen mobilen Kern zur Verbindung von Anwendungen, Geräten und Funkgeräten zur Verfügung stellt. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung von 4G/5G-Mobilfunk-Kernlösungen für Kunden und Partner in allen Regionen der Welt unterstützt Athonet Schlüsselindustrien, in denen Netzwerkkontrolle, Mobilität, Sicherheit, Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten für die Geschäftsergebnisse wichtig sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.athonet.com .