Datenschutzgrundverordnung DSGVO stößt in der Bevölkerung auf Skepsis

BERLIN (dpa-AFX) - Vier Jahre nach dem Inkrafttreten der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben viele Menschen in Deutschland nicht den Eindruck, dass ihre Daten besser geschützt sind als zuvor. Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Onlinedienste GMX und Web.de, die am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde, sahen nur neun Prozent der Befragten einen deutlich besseren Schutz, 31 Prozent verspürten immerhin einen teilweise besseren Schutz. 38 Prozent konnten dagegen gar keine Verbesserung feststellen.

Vor allem die permanenten Cookie-Abfragen im Internet sind unpopulär. 53 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich der Umfrage zufolge von den Einwilligungs-Bannern genervt. 14 Prozent sagen: "Die Einwilligungsbanner sind mir egal, ich klicke einfach irgendwas an." Nur zwölf Prozent sind der Meinung, dass die Cookie-Banner ihnen ein "Gefühl der Selbstbestimmung über ihre Daten" geben.