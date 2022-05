JPN: US-Präsident Biden nimmt in Tokio an Gipfeltreffen mit Japan, Australien und Indien teil °

^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen 07:00 DEU: About You, Jahreszahlen (detailliert9 07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day 10:00 DEU: VCI, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung 10:30 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: MAN und Deutsche Bahn präsentieren fahrerlosen Lkw, München 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: HeidelbergCement, Capital Markets Day mit Strategie-Update 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung

