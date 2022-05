Aktien Biontech: Statt neuer Warnungen gibt es neue Produkte Anzeige

Das Mainzer Biotechunternehmen Biontech will noch in dieser Woche in den USA und in Europa die erste Zulassung eines Covid-Impfstoffs für Kleinkinder beantragen. Aktionäre bleiben skeptisch.

Biontech und Pfizer veröffentlichten erste Ergebnisse aus ihrer klinischen Studie der Phase 2/3 mit Kindern im Alter von sechs Monaten bis unter fünf Jahren. Danach wurde eine Wirksamkeit von gut 80 Prozent gegen eine symptomatische Covid-Erkrankung nach der dritten Dosis beobachtet, während die hochansteckende Omikron-Variante vorherrschte. Die vorläufigen Daten aus der Studie mit 1678 geimpften Kindern basieren auf zehn symptomatischen Covid-Fällen, die sieben Tage nach der dritten Dosis auftraten und bis Ende April registriert wurden. Eine formale Analyse zur Wirksamkeit ist nach mindestens 21 Fällen vorgesehen, danach sollen die endgültigen Wirksamkeitsdaten veröffentlicht werden. Bei einer Zulassung wäre es der erste verfügbare Covid-Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren. In Deutschland gibt es rund vier Millionen Kinder unter fünf Jahren. Die Impfserie bei Babys und Kleinkindern umfasst insgesamt drei Dosen, da nach ersten Studiendaten zwei Dosen zwar bei sechs bis 24 Monate alten Kindern ausreichten. Bei Zwei- bis Vierjährigen erzeugten sie aber keine ausreichende Wirksamkeit.



Biontech und Pfizer entschieden sich daher im Dezember, eine dritte Dosis - die mindestens zwei Monate nach der zweiten Dosis verabreicht wird - zu untersuchen, um einen ausreichend hohen Schutz zu gewährleisten. Für gesunde Kinder besteht nur ein geringes Risiko für eine schwere Covid-Erkrankung, die Infektion verläuft bei ihnen meist symptomlos und meist milder als bei Erwachsenen. Biontech-Aktie ohne Impulse

Die Aktie von Biontech befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte sich zuletzt aber stabilisieren. Am Widerstand bei knapp 165 Dollar ist die Aktie zunächst gescheitert. Unterstützung bekam der Titel durch einen steigenden MACD (Momentum), wobei die Kursentwicklung zuletzt meist seitwärts verlief. Auf der Oberseite liegt der nächste Widerstand bei 187 Dollar. Das Jahrestief bei 121 Dollar bildet die nächste Unterstützung.